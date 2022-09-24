Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партий Россией

Члены Национальной ассамблеи Франции призвали президента нижней палаты парламента страны создать следственный комитет, который займется расследованием предполагаемого тайного финансирования России французских партий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
В своем письме президенту нижней палаты парламента депутаты заявили, что их призыв является следствием недавнего рассекречивания разведкой США того факта, что Россия заплатила сотни миллионов евро иностранным политическим партиям, чтобы влиять на выборы в их странах.
Депутаты из партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед!" также отметили, что партия пророссийской депутатки Марин Ле Пен "Национальное объединение" до сих пор выплачивает кредит, предоставленный ей российскими банками.
"Эти факты четко указывают на желание России влиять на французские публичные дебаты… они требуют создания следственного комитета, чтобы установить, получали ли французские политические партии - и какие именно - выгоду от российского финансирования", – написали депутаты.
Согласно рассекреченным данным американской разведки, США ожидают, что Россия все чаще будет пытаться тайно финансировать зарубежных политиков, чтобы сорвать международные санкции, введенные из-за войны на территории Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что пророссийская Марин Ле Пен недавно заняла второе место на выборах президента Франции, уступив Эммануэлю Макрону во втором туре.
Также недавно Ле Пен заявила о том, что санкции ЕС против России из-за полномасштабной войны в Украине якобы являются "геополитической ошибкой ".
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