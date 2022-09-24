Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партий Россией

В своем письме президенту нижней палаты парламента депутаты заявили, что их призыв является следствием недавнего рассекречивания разведкой США того факта, что Россия заплатила сотни миллионов евро иностранным политическим партиям, чтобы влиять на выборы в их странах.

Депутаты из партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед!" также отметили, что партия пророссийской депутатки Марин Ле Пен "Национальное объединение" до сих пор выплачивает кредит, предоставленный ей российскими банками.

"Эти факты четко указывают на желание России влиять на французские публичные дебаты… они требуют создания следственного комитета, чтобы установить, получали ли французские политические партии - и какие именно - выгоду от российского финансирования", – написали депутаты.

Согласно рассекреченным данным американской разведки, США ожидают, что Россия все чаще будет пытаться тайно финансировать зарубежных политиков, чтобы сорвать международные санкции, введенные из-за войны на территории Украины.