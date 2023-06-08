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Во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке: есть пострадавшие

Фото: во Франции мужчина напал с ножом на детей в парке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Человек с ножом напал на детей на территории парка во Франции. Четверо детей получили ранения, двое в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел во французском городе Аннесе на юго-востоке страны. По предварительной информации, злоумышленником оказался гражданин Сирии, имеющий законный статус беженца. Его уже задержали.

Полиция сообщила, что нападавший ранил четырех детей и взрослого. Двое детей сейчас находятся в критическом состоянии. По информации французских СМИ, всем детям около трех лет.

На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал нападение "актом абсолютной трусости". Во французском парламенте почтили инцидент минутой молчания.

Напомним, ранее в Польше неизвестный с ножом напал на троих украинок, одна из женщин погибла.

Также недавно в столице Германии мужчина с ножом и гранатой напал на людей у подъезда жилого дома.

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