Во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке: есть пострадавшие

Инцидент произошел во французском городе Аннесе на юго-востоке страны. По предварительной информации, злоумышленником оказался гражданин Сирии, имеющий законный статус беженца. Его уже задержали.

Полиция сообщила, что нападавший ранил четырех детей и взрослого. Двое детей сейчас находятся в критическом состоянии. По информации французских СМИ, всем детям около трех лет.

На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал нападение "актом абсолютной трусости". Во французском парламенте почтили инцидент минутой молчания.

Attaque au couteau à Annecy: l'agresseur a été interpellé en 4 минут pic.twitter.com/NwZnbl7UXo — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2023

Напомним, ранее в Польше неизвестный с ножом напал на троих украинок, одна из женщин погибла.

Также недавно в столице Германии мужчина с ножом и гранатой напал на людей у подъезда жилого дома.

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