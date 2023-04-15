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Во Франции автомобиль на большой скорости въехал в толпу, много пострадавших

Фото: во Франции автомобиль на большой скорости въехал в толпу, много пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Бордо Франции автомобилист на большой скорости въехал в толпу. Шесть человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание France Bleu.

Согласно предварительному расследованию, мужчина не справился с управлением.

Отмечается, что инцидент произошел во время гонки. Автомобиль вылетел на полной скорости на повороте, в результате чего въехал в толпу зрителей.

Правоохранители задержали четырех человек - водителя автомобиля и трех его пассажиров. Все они находятся под стражей.

Двое 18-летних людей получили сильные ранения в результате инцидента. Оба были госпитализированы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в польской деревне Эльжбецини возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и вылетел в кювет. В результате аварии есть пострадавшие украинцы.

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ФранцияДТП