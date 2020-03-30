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Франція заявила про найбільшу кількість смертей з початку спалаху коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 20:45
Франція заявила про найбільшу кількість смертей з початку спалаху коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

За добу COVID-19 забрав життя 418 французів

За добу від коронавірусу у Франції померли 418 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що це найбільша кількість смертельних випадків від COVID-19 за день, з початку спалаху вірусу в країні. За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, від коронавірусу вже померли 3024 людини.

Кількість заражених в країні наближається до 21 тис. осіб. За останні 24 години коронавірус виявили у 1592 французів.

При цьому відзначається значний приріст важких випадків у відділеннях інтенсивної терапії. Зокрема, за добу кількість таких пацієнтів збільшилася на 424 особи. Всього особливо важких випадків, за даними МОЗ Франції, 5056 у країні.

Нагадаємо, через подальше поширення коронавірусу Франція продовжила карантин до 15 квітня. Також влада країни збільшила штраф за порушення карантинних обмежень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що від коронавірусу помер колишній міністр промисловості Франції Патрік Деведжян. Подробиці поширення пандемії в Україні та світі 30 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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