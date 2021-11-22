Франція заявила про блискавичну п'яту хвилю коронавірусу

Уряд Франції заявив, що бачить всі ознаки дуже швидкого поширення чергової хвилі коронавірусу. Влада хоче посилити контроль за використанням covid-сертифікатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За словами представника уряду Гібріель Атталь,"п'ята хвиля починається блискавичними темпами".

Як заявив Атталь, в країні кількість виявлених випадків зараження за минулий тиждень зросла практично на 80%. Він вказав на те, що влада має намір домагатися використання санітарних паспортів більш жорсткими методами.

Перед цим МОЗ країни повідомляв про приблизно 22,6 тис.нових випадків зараження. 23 людини померли від наслідків COVID-19.