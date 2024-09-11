Франция предотвратила три попытки терактов во время Олимпиады в Париже

Как рассказал руководитель национальной антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен, злоумышленники планировали атаковать "израильские учреждения или представителей Израиля в Париже" во время Олимпиады.

По его словам, команда израильских спортсменов "не была конкретной мишенью" терактов, но не предоставила других подробностей.

Известно, что всего по подозрению в причастности к трем попыткам терактов во Франции арестовали пять человек. Среди них – один несовершеннолетний. Всем арестованным были предъявлены разные обвинения, связанные с терроризмом. Пока они остаются в следственном изоляторе, добавил Кристен.

По данным прокуратуры, задержанные злоумышленники руководствовались в своих действиях джихадистскими мотивами.

Следует напомнить, что Израиль предупредил Францию о возможных террористических актах против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр в Париже.

На фоне сложной геополитической ситуации организаторы Игр предпринимают усиленные меры безопасности . Особое внимание будет уделено церемонии открытия, которая впервые в истории состоится вне стадиона.

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