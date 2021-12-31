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Франція закінчує рік новим рекордом за випадками COVID

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Париж, П'ятниця 31 грудня 2021 21:33
Франція закінчує рік новим рекордом за випадками COVID Фото: у Франції черговий щодобовий рекорд нових COVID-випадків з початку пандемії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В останній день 2021 року у Франції виявили понад 230 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом з початку пандемії. Це стало черговим рекордом за кількістю тих, що заразилися COVID-19 з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.

"Ми закінчили рік з рекордом: за останні 24 години було зареєстровано 232 200 нових позитивних випадків захворювання COVID-19, а напередодні - 206 243 випадки", - констатує видання.

За його даними, за кількістю нових хворих як і раніше лідирує Париж. У столиці Франції рівень захворюваності коронавірусом продовжує зростати - 2 458 випадків на 100 000 жителів.

У країні госпіталізували з коронавірусом 18 715 осіб, що на 394 більше, ніж днем раніше. За останні 24 години померли від наслідків інфекції 189 хворих.

Нагадавши, попередній рекорд у Франції був зафіксований 29 грудня. Тоді в країні виявили 208 тисяч хворих. При цьому на наступний день зареєстрували близько 206 тисяч тих, що заразилися коронавірусом.

Відзначимо, в Парижі з 31 грудня 2021 року ввели обов'язкове носіння медичних масок в публічних місцях.

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