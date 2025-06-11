Франция запретит соцсети для детей до 15 лет: Макрон сделал громкое заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране планируют запретить доступ к соцсетям для подростков до 15 лет - "в ближайшие месяцы", если ЕС не примет соответствующее решение раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Макрон заявил о планах запретить социальные сети для детей после убийства школьной работницы в городе Ножан 11 июня.

Комментируя инициативу ограничить время, которое подростки проводят в интернете, Макрон заявил, что она больше не будет ждать.

"Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. Платформы могут проверять возраст. Давайте сделаем это", - написал он позже на X.

Запрет продажи ножей несовершеннолетним

Также французские власти планируют запретить продажу ножей несовершеннолетним через интернет. Для этого введут проверку возраста - аналогично требованиям, которые уже действуют на порносайтах.

"15-летний больше не сможет купить нож онлайн. Мы введем финансовые санкции и запреты", - заявил Макрон. Ранее премьер Франсуа Байру также объявил о намерении запретить продажу любых ножей детям.

Стоит отметить, что с 7 июня во Франции уже действует закон, который обязывает порносайты проверять возраст пользователей. В ответ Pornhub прекратил работу в стране, а спрос на VPN резко вырос.