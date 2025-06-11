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Франция запретит соцсети для детей до 15 лет: Макрон сделал громкое заявление

Среда 11 июня 2025 14:15
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Франция запретит соцсети для детей до 15 лет: Макрон сделал громкое заявление Фото: Во Франции хотят запретить соцсети для детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране планируют запретить доступ к соцсетям для подростков до 15 лет - "в ближайшие месяцы", если ЕС не примет соответствующее решение раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Макрон заявил о планах запретить социальные сети для детей после убийства школьной работницы в городе Ножан 11 июня.

Комментируя инициативу ограничить время, которое подростки проводят в интернете, Макрон заявил, что она больше не будет ждать.

"Я запрещаю соцсети для детей до 15 лет. Платформы могут проверять возраст. Давайте сделаем это", - написал он позже на X.

Запрет продажи ножей несовершеннолетним

Также французские власти планируют запретить продажу ножей несовершеннолетним через интернет. Для этого введут проверку возраста - аналогично требованиям, которые уже действуют на порносайтах.

"15-летний больше не сможет купить нож онлайн. Мы введем финансовые санкции и запреты", - заявил Макрон. Ранее премьер Франсуа Байру также объявил о намерении запретить продажу любых ножей детям.

Стоит отметить, что с 7 июня во Франции уже действует закон, который обязывает порносайты проверять возраст пользователей. В ответ Pornhub прекратил работу в стране, а спрос на VPN резко вырос.

Напомним, Испания, Греция и Франция предлагают установить в ЕС возрастные ограничения для пользователей соцсетей и систему проверки возраста. Дети до 15 лет могут потерять доступ к платформам. Страны призывают усилить защиту несовершеннолетних от вредного онлайн-контента и зависимости.

Ранее РБК-Украина писало, что Франция может официально признать соцсеть Х (экс-Twitter) платформой с порноконтентом. Если это произойдет, Х обяжут проверять возраст пользователей, и доступ для детей будет запрещен. Правительство ссылается на то, что сеть позволяет распространение порнографии.

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