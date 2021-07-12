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Франція вводить обов'язкову вакцинацію. Макрон розповів для кого

Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для певних категорій населення. Щеплення обов'язково доведеться робити тим, хто контактує з вразливими верствами населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Вакцинація буде обов'язковою для всіх, хто буде контактувати з уразливими людьми", - заявив Макрон, додавши, що з 15 вересня будуть запроваджені заходи контролю та санкції.

Як пояснив Макрон, це потрібно для того, щоб збільшити кількість вакцинованих на тлі наближення нової хвилі коронавірусу.

"Якщо вакцинація французів не виросте в достатній мірі, то необхідно буде поставити питання про обов'язкову вакцинацію всього населення", - попередив він.

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ФранціяВакцинаціяКоронавірус