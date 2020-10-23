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Франція стала сьомою країною в світі з більш ніж 1 млн заражених COVID-19

Автор: Инна Собора

У п'ятницю число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції перевищило 1 млн осіб. Франція стала сьомою країною, що досягла цієї межі.

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Про це повідомляє Reuters.

За даними уряду, за останні 24 години у Франції було зареєстровано рекордні 42 032 нових випадки. В результаті чого загальне число склало 1 041 075.

Також у Франції сьогодні зареєстрували 298 нових смертей. Загальне число смертей досягло 34 508.

Всього в США зафіксували 8,4 мільйона випадків, за ними слідують Індія з 7,8 мільйонами, Бразилія з 5,3 мільйона, Росія з 1,5 мільйона, Аргентина та Іспанія з трохи більше, ніж по мільйону.

Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.

Раніше міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години обійдеться країні в більш ніж в 2 млрд євро.

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