Франція стала сьомою країною в світі з більш ніж 1 млн заражених COVID-19

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

У п'ятницю число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції перевищило 1 млн осіб. Франція стала сьомою країною, що досягла цієї межі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними уряду, за останні 24 години у Франції було зареєстровано рекордні 42 032 нових випадки. В результаті чого загальне число склало 1 041 075.

Також у Франції сьогодні зареєстрували 298 нових смертей. Загальне число смертей досягло 34 508.

Всього в США зафіксували 8,4 мільйона випадків, за ними слідують Індія з 7,8 мільйонами, Бразилія з 5,3 мільйона, Росія з 1,5 мільйона, Аргентина та Іспанія з трохи більше, ніж по мільйону.

Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.

Раніше міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години обійдеться країні в більш ніж в 2 млрд євро.