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Франция начала Евро-2024 с победы над Австрией: Мбаппе с кровавой травмой не доиграл

Фото: Килиан Мбаппе (крайний слева) забить австрийцам не сумел (x.com/oefb1904)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Франции минимально обыграла сборную Австрии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа D, 1-й тур

Австрия – Франция – 0:1

Гол: Вебер, 38 (автогол)

 

Соперники разобрали роли с первых минут. Подопечные Дидье Дешама завладели инициативой и стали искать возможности сломать слаженную оборону австрийцев. Тем временем номинальные хозяева не прижались к своим воротам, а были готовы в любой момент поймать "трехцветных" в контратаке.

Первый шанс забить упустил Мбаппе, который после врывания в штрафную размял Пенца выстрелом в ближний угол. Впоследствии на опасный прострел Эрнандеса никто не успел. А на 36-й минуте едва не открыла счет сборная Австрии – Забитцер вывел Баумгартнера на свидание с Меньяном, но тот кипера не обыграл.

Следующая же атака французской команды завершилась голом. Помог двукратным чемпионам Европы случай. Это Мбаппе справа расшатал оппонента и выполнил навес на линию вратарской, где Вебер зрелищно срезал мяч в сетку собственных ворот.

После перерыва сборная Франции должна была удваивать преимущество. На 55-й минуте шедевр мог оформить Мбаппе. Новичок мадридского "Реала" обворовал Дансо, убежал от Вебера и пробил мимо Пенца, но мяч предательски прошел рядом с воротами. А в трехходовке Мбаппе-Эрнандес-Гризманн последний не сумел замкнуть дальнюю штангу.

Под занавес встречи случились два неприятных инцидента. И если столкновение Баумгартнера с Меньяном, к счастью, обошлось без последствий, то Мбаппе вынужден был покинуть поле. Нападающий после стандарта ударил головой, а затем влетел в корпус соперника – окровавленное лицо, подозрение на сломанный нос и сомнения в дальнейших выступлениях стали последствиями.

 

 

 

В конце концов сборная Франции удержала победный счет. Вместе с нидерландцами "трехцветные" оказались в лидерах квартета D. В следующем туре они сыграют очный поединок в Лейпциге. Матч запланирован на 21 июня.

К слову, ранее сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024.

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