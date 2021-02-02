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Франція також вирішила не вакцинувати літніх людей препаратом AstraZeneca

Автор: Дмитро Левицький

Медичний регулятор Франції дозволив застосування в країні вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca. Однак препарат не рекомендують вводити літнім людям.

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Про це повідомило французьке агентство The Local.

Французька влада, вслід за іншими європейськими країнами, дозволила застосовувати вакцину AstraZeneca для імунізації людей у віці від 18 до 65 років.

На такий крок пішли через недостатність даних про ефективність препарату для людей старших 65 років.

Нагадаємо, 29 січня Євросоюз погодив застосування та постачання вакцини AstraZeneca. Вакцина отримала схвалення EMA та Єврокомісії.

Як писало РБК-Україна, Італія не рекомендувала щеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 55 років. Італія послалася на недостатність даних клінічних випробувань на цій віковій групі.

Додамо, після цього подібне рішення щодо вакцини AstraZeneca ухвалили у Польщі та Швеції.

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