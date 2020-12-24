Франція дозволила застосування вакцини Pfizer проти COVID-19

Верховний комітет з охорони здоров’я Франції (HAS) дозволив застосування вакцини проти COVID-19 виробництва компаніями Pfizer і BioNTech. У відомстві додали, що цим препаратом можна робити щеплення особам старше 16 років.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Після схвалення Європейською комісією вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, HAS підтвердив кампанію з вакцинації та визначив в ній місце для використання цієї вакцини", - заявив національний французький регулятор.

Франція зарезервувала для національних потреб 200 млн доз вакцин, що дозволить зробити щеплення проти коронавірусу 100 млн населення.

Зазначається, що з початку епідемії у Франції зареєстровано понад 2,5 млн випадків інфікування. Майже 62 тисяч осіб померли від COVID-19.

Нагадаємо, перші партії вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech вже відправили в країни Європейського союзу. Початок вакцинації заплановано в період з 27 по 29 грудня.

Також РБК-Україна писало, що 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від COVID-19