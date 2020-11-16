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Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що після запровадження другого загальнонаціонального карантину в країні, уряд відновив контроль над епідемією COVID-19. Він стверджує, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії.

Про це повідомляє The Local France.

За словами Верана, ситуація покращилася завдяки відновленню 30 жовтня карантинних обмежень. Він вважає, що це дозволило уповільнити поширення вірусу: за попередні десять днів зменшилася кількість реєстрації нових випадків інфікувань, а також позитивних результатів тестувань на коронавірус.

"Все дозволяє нам вважати, що пік епідемії пройдено", - сказав Олів’є Веран.

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Зазначається, у Франції за попередню добу виявлено 27 228 нових випадків коронавірусу. Ще 302 особи від нього померли.

Нагадаємо, уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах епідемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.

Також у Франції 6 листопада повідомили про більш як 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник за період пандемії.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

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