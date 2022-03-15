Франція зажадала від своїх компаній дотримуватися санкцій проти Росії

"Важливо те, що французькі компанії застосовують санкції", - сказав Атталь телеканалу France 2, коли його запитали про TotalEnergies, яка знаходиться під тиском інвесторів-активістів і неурядових організацій, що вимагають покинути Росію після її вторгнення в Україну.

Аттал додав, що четвертий пакет санкцій ЄС, прийнятий в понеділок, передбачає відмову від нових інвестицій в Росію, що TotalEnergies вже вирішила зробити.

TotalEnergies засудила російську агресію проти України і призупинила нові інвестиції в країну, але не послідувала прикладу британських колег BP і Shell, які йдуть з Росії.

Інвестор-активіст Clearway Capital звернувся до Ради директорів TotalEnergies із закликом припинити діяльність в Росії у світлі війни в Україні або провести голосування з цього питання на наступних зборах акціонерів.

Дві провідні французькі неурядові організації також планують подати до суду на TotalEnergies у зв'язку з можливими порушеннями прав людини, якщо тільки вона не розірве свої ділові зв'язки з Росією, йдеться в листі генеральному директору енергетичної компанії.

Французька нафтова компанія володіє 19,4% акцій "Новатека", найбільшого в Росії виробника зрідженого природного газу (СПГ), а також частки в проекті "Арктик СПГ", очолюваному "Новатеком".