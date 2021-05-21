Франція і Німеччина виділять по 30 млн доз COVID-вакцин з іншим країнам

Франція і Німеччина в рамках Європейської ініціативи поділяться 60 млн доз вакцин від коронавірусу з іншими країнами. Таку кількість доз мають намір нададуть країни до кінця цього року.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.

"Міжнародна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я триває. В рамках Європейської ініціативи, Франція зобов'язується поділитися щонайменше 30 млн доз різних вакцин до кінця року і надати додаткові фінанси ACT-A (механізм під егідою ВООЗ для доступності засобів боротьби з епідемією, - ред)", - заявив він. Оновлено: У свою чергу ініціативу французького президента підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає видання ANI. "Я теж хотіла б наслідувати приклад Франції і сказати, що до кінця року ми надамо ще 30 мільйонів доз вакцин", - заявила Меркель.