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Франція переможе Португалію і виграє групу, - букмекери

Автор: Роман Тверденко

Франція має непогані шанси перемогти Португалію в заключному турі групового етапу Євро-2020. Це дозволить команді Дідьє Дешама виграти групу.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч Португалія - Франція на Євро-2020.

Франція відмінно стартувала на Євро-2020, обігравши в Мюнхені Німеччину 1:0. Але в Будапешті чинні чемпіони світу зіграли гірше і не змогли обіграти збірну Угорщини, пропустивши першими і вирвавши тільки нічию 1:1.

Португалія почала турнір куди більш контрастно. Чинні чемпіони Європи в кінцівці розгромили Угорщину 3:0, а в наступному матчі крупно програли Німеччині - 2: 4.

Букмекери вважають Францію фаворитом пари, але не з істотною перевагою. На перемогу Франції Favbet дає коефіцієнт 2,4, на нічию - 3,3, а на успіх Португалії - 3,2.

Матч Португалія - Франція розпочнеться о 22: 00. Його трансляція пройде на телеканалі "Україна". Також матч можна буде подивитись на oll.tv при партнерстві Favbet.

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Євро-2020