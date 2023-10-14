Франция после теракта объявила режим повышенной террористической угрозы

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Аррас, собрал экстренное заседание по национальной безопасности. В результате Париж объявил о "насущной террористической угрозе".

Следует отметить, что после теракта правоохранители задержали 8 человек. Нападающего допрашивают. Макрон также заявил, что силовики успели сорвать попытку теракта "в другом регионе".

Теракт в Аррасе

13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".