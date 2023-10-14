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Франция после теракта объявила режим повышенной террористической угрозы

Фото: во Франции из-за теракта объявили режим повышенной террористической угрозы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После теракта в городе Аррас, где в школе был убит учитель, Франция объявила о режиме повышенной террористической угрозы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Аррас, собрал экстренное заседание по национальной безопасности. В результате Париж объявил о "насущной террористической угрозе".

Следует отметить, что после теракта правоохранители задержали 8 человек. Нападающего допрашивают. Макрон также заявил, что силовики успели сорвать попытку теракта "в другом регионе".

Теракт в Аррасе

13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

 

 

 

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