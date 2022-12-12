Франция передаст Украине партию оборудования для восстановления энергетической системы

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"С министершей энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора нашего государства после российских обстрелов", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль добавил, что речь шла о необходимости и возможности введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.
"Поблагодарил за оказанную помощь - почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы", - добавил Шмыгаль.
Напомним, что Украина обратилась во Францию с просьбой начать поставки танков Leclerc в рамках военной помощи.
Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержку Украине к освобождению всех территорий.
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