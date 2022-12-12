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Франция передаст Украине партию оборудования для восстановления энергетической системы

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"С министершей энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора нашего государства после российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что речь шла о необходимости и возможности введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.

"Поблагодарил за оказанную помощь - почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что Украина обратилась во Францию с просьбой начать поставки танков Leclerc в рамках военной помощи.

Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержку Украине к освобождению всех территорий.

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