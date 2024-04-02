Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине, - МИД

Сежурне, во время визита в Пекин, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", - заявил Сежурне.

Также по его словам Франция стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.