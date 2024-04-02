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Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине, - МИД

Вторник 02 апреля 2024 02:03
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Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине, - МИД Фото: министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне надеется, что Китай пришлет России четкие сигналы по вторжению в Украину и повлиять на желание воевать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Зеркало недели и Голос Америки на украинском.

Сежурне, во время визита в Пекин, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", - заявил Сежурне.

Также по его словам Франция стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.

Поддержка Китаем России

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ.

К слову, Австралия и Британия призвали Китай прекратить помогать России

Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций, - читайте в материале РБК-Украина.

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