Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине, - МИД
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне надеется, что Китай пришлет России четкие сигналы по вторжению в Украину и повлиять на желание воевать в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Зеркало недели и Голос Америки на украинском.
Сежурне, во время визита в Пекин, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.
"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", - заявил Сежурне.
Также по его словам Франция стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.
Поддержка Китаем России
В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.
При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.
Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ.
К слову, Австралия и Британия призвали Китай прекратить помогать России
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.