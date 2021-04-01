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Франція сподівається пройти пік нової хвилі коронавірусу через 10 днів

Автор: Анастасія Рокитна

У Франції сподіваються, що за 10 днів країна пройде пік нової хвилі коронавірусу. Тим часом, у країні оголосили локдаун.

Про це голова Міністерства охорони здоров'я країни Олів'є Веран заявив в ефірі радіостанції France Inter.

За його словами, епідемічний пік скоро настане.

"Для оцінки ефективності нових заходів, включаючи закриття шкіл, необхідно від 7 до 10 днів. Можливо, через цей час ми досягнемо піку епідемії", - повідомив Веран.

За його словами, влада має намір продовжувати збільшувати кількість місць в реанімації, а кількість місць в палатах інтенсивної терапії найближчим часом досягне 10 тисяч.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив в середу в ході телевізійного звернення до нації про розширення дії карантину на всі департаменти країни з 3 квітня.

На три тижні будуть закриті всі навчальні заклади. Також влада зберегла дію комендантської години з 19:00 до 06:00 за паризьким часом. З наступного тижня забороняються всі поїздки між регіонами. Жителям міст дозволено віддалятися від будинку не більше ніж на 10 км.

Нагадаємо, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19.

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