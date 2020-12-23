Франція почала видавати громадянство за допомогу в боротьбі з COVID-19

Фото: Франція спростила отримання громадянства (GettyImages)

Франція почала видавати громадянство мігрантам, які задіяні в боротьбі з COVID-19. На французький паспорт можуть розраховувати медики, прибиральники та працівники магазинів.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало таким мігрантам подати заявку на отримання громадянства за прискореною процедурою. На сьогодні понад 700 осіб вже отримали паспорт або знаходяться на завершальній стадії його оформлення. Загалом заявки подали майже 3 000 осіб.

"Медичні працівники, прибиральниці, працівники по догляду за дітьми, обслуговуючий персонал: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться у заяві офісу молодшого міністра у справах громадянства Марлен Скьяппа.

За звичайною процедурою кандидат має прожити у Франції не менше п'яти років, мати стабільний дохід та інтегруватися у французьке суспільство. Мігрантам, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вимогу про проживання скоротили до двох років.

Нагадаємо, раніше Франція відновила транспортне сполучення з Великобританією, яке було припинено через новий штам коронавірусу.

Також повідомлялося, що Франція готова допомогти Україні з отриманням вакцини від COVID-19.