Франция может ограничить потребление воды в преддверии засухи

Правительство Франции изучает возможность введения ограничений на использование воды в условиях самой засушливой в истории зимы.
Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бэшу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.
"Я планирую уже в понедельник собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду", - отметил член французского правительства.
По его словам, определенные ограничительные меры могут включать распоряжение местных властей об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это потребуется.
Ранее мы писали, что каналы Венеции начинают пересыхать из-за отлива и отсутствия дождей. Италия может столкнуться с новой засухой, поскольку в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.
Также сообщалось, что в ближайшее время мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны России против Украины и засуху.
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