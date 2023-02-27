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Франция может ограничить потребление воды в преддверии засухи

Фото: Франция может ограничить потребление воды (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции изучает возможность введения ограничений на использование воды в условиях самой засушливой в истории зимы.

Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бэшу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.

"Я планирую уже в понедельник собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду", - отметил член французского правительства.

По его словам, определенные ограничительные меры могут включать распоряжение местных властей об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это потребуется.

Ранее мы писали, что каналы Венеции начинают пересыхать из-за отлива и отсутствия дождей. Италия может столкнуться с новой засухой, поскольку в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.

Также сообщалось, что в ближайшее время мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны России против Украины и засуху.

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