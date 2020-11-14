Франція готується жити коронавірусом до літа 2021 року

Уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах епідемії COVID-19. План буде діяти до застосування ефективної вакцини.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в інтерв'ю газеті Le Monde, передає канал BFMTV.

Як зазначив прем'єр, Франції доведеться "жити з вірусом в довгостроковій перспективі".

"Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри", - сказав глава уряду, який у четвер представив стратегію до кінця 2020 року, а також працює над наступним періодом, можливо, до літа.

За його словами, напевно можна сказати, що святкові вечірки не зможуть відновитися протягом тривалого часу. "Точно так само бари і ресторани, які також є місцями сильного зараження, не зможуть відкритися з 1 грудня, на відміну від магазинів іграшок, наприклад", - сказав він.

Нагадаємо, у Франції 6 листопада повідомили про більш 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник за період пандемії.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.