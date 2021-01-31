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Франція і Німеччина загрожують позовами AstraZeneca через скорочення поставок вакцини в ЄС

Автор: Роман Тверденко

Франція і Німеччина готові судитися з британо-шведською компанією AstraZeneca в разі зриву запланованих поставок коронавірусу. Розробник обіцяє доставити в першому кварталі не більше третини від початково узгодженої кількості доз.

Про це повідомляє The Guardian.

Зараз AstraZeneca, за різними даними обіцяє в першому кварталі 2021 року, від 25 до 31 мільйона доз для країн Євросоюзу, хоча за умовами контракту вони повинні надати 100 мільйонів доз. В ЄС припускають, що в компанії зробили пріоритетом розповсюдження вакцини у Великобританії і тому обмежують плановані поставки в Європу.

Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що вони готові попрацювати над штрафами і санкціями для AstraZeneca, якщо припущення підтвердяться.

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"Якщо вони роблять пріоритет для інших напрямків, інших країн - наприклад, для Великобританії, - то ми будемо захищати наші інтереси. Контракти необхідно поважати. Дотримання контрактів - це не моральні зобов'язання, це юридичні зобов'язання. Штрафи або санкції можуть застосовуватися за кожною угодою", - сказав Бон.

Подібної позиції дотримується і міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

"Якщо виявиться, що компанії не дотримуються своїх зобов'язань, нам доведеться думати про правові наслідки", - сказав Альтмайер.

Нагадаємо, Європейська комісія може заблокувати поставки мільйонів доз вакцини від коронавірусу до Великобританії з ЄС. Це пов'язано з дефіцитом COVID-вакцини.

На цьому тижні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини AstraZeneca. До цього дозвіл отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцини цих компаній вже використовують у країнах Європейського союзу.

Стало відомо, що італійський регулятор не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань.

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