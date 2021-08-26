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Франція евакуює посольство з Кабулу після теракту біля аеропорту

Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв рішення евакуювати посольство країни в Афганістані. Це пов’язано з терактом біля аеропорту Кабулу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час візиту до Ірландії, Макрон заявив, що Франція не очікувала настільки напруженої ситуації навколо захоплення "Талібаном" Афганістану, евакуації з Кабулу та сьогоднішнього теракту біля аеропорту.

Президент заявив, що, з міркувань безпеки, посол країни також покине Афганістан.

"Ніхто не очікував такої стрімкої й жорстокої ситуації в Кабулі. Президент Байден підтвердив нам під час G7, що він покине військовий аеропорт і припинить свої операції з Афганістаном", - відзначив Макрон.

Лідер країни додав, що сьогодні Франція не має можливості захистити мешканців Афганістану, як це планувалося раніше.

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АфганистанФранціяЕммануель Макрон