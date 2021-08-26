ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Франція евакуює посольство з Кабулу після теракту біля аеропорту

Новость на русском →
Франція , Четвер 26 серпня 2021 18:36
Франція евакуює посольство з Кабулу після теракту біля аеропорту Фото: Франція евакуює посольство з Кабулу після теракту біля аеропорту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв рішення евакуювати посольство країни в Афганістані. Це пов’язано з терактом біля аеропорту Кабулу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час візиту до Ірландії, Макрон заявив, що Франція не очікувала настільки напруженої ситуації навколо захоплення "Талібаном" Афганістану, евакуації з Кабулу та сьогоднішнього теракту біля аеропорту.

Президент заявив, що, з міркувань безпеки, посол країни також покине Афганістан.

"Ніхто не очікував такої стрімкої й жорстокої ситуації в Кабулі. Президент Байден підтвердив нам під час G7, що він покине військовий аеропорт і припинить свої операції з Афганістаном", - відзначив Макрон.

Лідер країни додав, що сьогодні Франція не має можливості захистити мешканців Афганістану, як це планувалося раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Франція Еммануель Макрон
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років