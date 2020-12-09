Франція допускає третю хвилю епідемії COVID-19 після свят

Фото: третю хвилю чекають на початку наступного року (freepik)

Лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу у Франції. В уряді країни відзначають, що третя хвиля вже почалася в США і деяких азіатських країнах.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє Le Parisien.

"Існує ризик третьої хвилі, яка вже має місце в Сполучених Штатах і деяких країнах Азії", - пояснює Габріель Атталь.

"Цей ризик існує, і я думаю, що французи повністю його інтегрували", - продовжив офіційний представник уряду. Він також додав, що "вірус чинить опір".

Франція "все ще далека від поставленої урядом мети щодо зниження рівня зараження COVID-19 нижче порога в 5000" людей на день, попередив голова генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, заявивши, що цієї мети буде важко досягти.

Він зазначив, що медики, як і раніше, стикаються з ризиком відновлення епідемії - протягом декількох днів рівень зараження більше не знижується.

Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії COVID-19 в січні, лютому або березні.

"Це може статися в будь-який момент, якщо ми занадто сильно розслабимося", - резюмує Саймон Кошемез, епідеміолог з Інституту Пастера, чиї розрахунки визначають вибір уряду.

Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності - зустрічі сімей і друзів з нагоди свят.

Завідувач відділенням невідкладної допомоги паризької лікарні Жоржа-Помпіду, професор Філіп Жувен вважає, що для всіх було б корисно "пройти обстеження перед святами, зменшити соціальну взаємодію за тиждень до цього і відпочити".

Нагадаємо, Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.

РБК-Україна писало, що Ейфелева вежа в Парижі відновить роботу з середини грудня 2020 року. Пам'ятка була закрита для відвідування з осені в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.