У Франції заявили про погіршення ситуації з коронавірусом в країні

У Франції уряд заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Він зазначив, що в середу вперше з листопада зафіксували понад 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Кастекс пов'язує погіршення ситуації з поширенням мутованих варіантів COVID. У департаменті Мозель 60% випадків пов'язані з південноафриканським штамом. В цілому ж близько половини нових випадків зараження - британський штам.

Також глава уряду окремо виділив 20 департаментів країни, де ситуація з захворюваністю та госпіталізацією критична. І в них будуть запроваджувати посилений карантин.

У той же час, Кастекс зазначив, що ситуація не настільки критична, як у жовтні, з-за чого немає необхідності вводити національний локдаун і лише локально посилювати карантин.