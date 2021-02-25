У Франції заявили про погіршення ситуації з коронавірусом в країні

У Франції уряд заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.
Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє BFMTV.
Він зазначив, що в середу вперше з листопада зафіксували понад 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Кастекс пов'язує погіршення ситуації з поширенням мутованих варіантів COVID. У департаменті Мозель 60% випадків пов'язані з південноафриканським штамом. В цілому ж близько половини нових випадків зараження - британський штам.
Також глава уряду окремо виділив 20 департаментів країни, де ситуація з захворюваністю та госпіталізацією критична. І в них будуть запроваджувати посилений карантин.
У той же час, Кастекс зазначив, що ситуація не настільки критична, як у жовтні, з-за чого немає необхідності вводити національний локдаун і лише локально посилювати карантин.
Раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях з-за COVID-19. Уряд президента Франції Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавіруса у французькому регіоні Мозель.
Також відомо, що в світі від коронавіруса загинули понад 2,5 мільйона осіб. Найбільше жертв вірусу зафіксовано в Сполучених Штатах.