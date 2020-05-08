У Франції зареєстровано 178 смертей від коронавірусу за добу

У Франції фіксують зниження летальних випадків від коронавірусу третій день поспіль, і сьогодні ця кількість становить 178. Про це повідомляє France24.

Як повідомляється, в країні за останню добу спостерігається зниження кількості заражень та летальних випадків спричинених пандемією коронавірусу. Так, в країні за останню добу лабораторно підтверджено 728 нових випадків інфікування що на 211 менше ніж напередодні. Крім того, у Франції за останні 24 години зареєстровано 178 смертей, у середу ця кількість становила 278, а у вівторок 330.

Загалом від початку пандемії в країні зафіксовано 137 779 випадків зараження коронавірусом, з них 25 987 осіб померли.

Нагадаємо, РБК-Україна вчора повідомляло, що за даними Французького агентства громадської охорони здоров'я, добова кількість смертей від коронавірусу у Франції зросла на 278.

Також, сенат Франції в першому читанні проголосував за проект закону про продовження до 10 липня надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом. Законопроект підтримали 240 депутатів, "проти" висловилися 25 членів парламенту. Ще 80 утрималися від голосування.