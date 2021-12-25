У Франції зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії

У Франції зафіксували антирекорд з кількості щоденних заражень на коронавірус. Сьогодні було зареєстровано більше 104 тисяч випадків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Це вперше, коли з початку пандемії у країні було перевищено поріг у 100 тисяч заражень. Водночас органи охорони здоров’я заявили, що кількість пацієнтів у відділені інтенсивної терапії зросла на 28 осіб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим у Португалії.
Також у Китаї зафіксували найбільший добовий COVID-показник з 9 серпня цього року, а в Японії тим часом схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19.