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У Франції зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії

Автор: Сергій Пишкін

У Франції зафіксували антирекорд з кількості щоденних заражень на коронавірус. Сьогодні було зареєстровано більше 104 тисяч випадків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Це вперше, коли з початку пандемії у країні було перевищено поріг у 100 тисяч заражень. Водночас органи охорони здоров’я заявили, що кількість пацієнтів у відділені інтенсивної терапії зросла на 28 осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим у Португалії.

Також у Китаї зафіксували найбільший добовий COVID-показник з 9 серпня цього року, а в Японії тим часом схвалили перший препарат в таблетках від COVID-19.

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Франція