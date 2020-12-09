У Франції затримали п'ятьох осіб у справі про вбивство вчителя

Ще 5 осіб у Франції були затримані у зв'язку з гучним вбивством під Парижем вчителі ліцею. П'ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють у тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником.
Про це повідомляє DW.
Відповідно до законодавства, підозрювані до пред'явлення обвинувачення можуть перебувати під вартою до 96 годин.
Фігурантами розслідування у зв'язку із вбивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.
Нагадаємо, вбили вчителя історії в місті Конфлан-Сент-Оноріон. Нападником був 18-річний чеченець, який народився у Москві.
Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один зі співробітників поліції.
Крім того, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.
Також РБК-Україна повідомляло, що французька поліція провела масові обшуки у ймовірних прихильників ісламського радикалізму.