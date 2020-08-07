ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Франції затримали нападника, який захопив заручників в банку

Гавр, П'ятниця 07 серпня 2020 00:49
У Франції затримали нападника, який захопив заручників в банку
Фото: захоплення заручників у Гаврі (twitter.com mediaindiagroup)
Автор: Инна Собора

Про постраждалих не повідомляється

Зловмисник, який захопив відділення банку у французькому місті Гавр, здався поліції. Він тримав заручників шість годин.

Про це повідомляє французьке радіо France Info.

Безпосередньо переговори із зловмисником тривали чотири години. На момент захоплення заручників всередині банку знаходилось сім людей. Останній заручник був звільнений о 10:45.

Чоловіка, що захопив заручників, заарештувала поліція. Про постраждалих унаслідку інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня озброєний чоловік захопив відділення банку у Гаврі. Спочатку французькі ЗМІ з посиланням на правоохоронців писали про 5 заручників. На місце виїхав спецназ.

Зловмисник пред'являв вимоги, пов'язані з дітьми в Палестині. Він просив скутер, щоб покинути місце події.

Чоловік відомий поліції за правопорушення та психіатричні проблеми. Йому 34 роки, проти нього раніше порушувалися кримінальні справи за викрадення, насильницьке ув'язнення та носіння зброї.

РБК-Україна писало, що спочатку з відділення банку вдалося втекти 53-річному чоловіку, а потім нападник відпустив ще трьох заручників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України заложникибанкиФранція
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся