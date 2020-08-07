У Франції затримали нападника, який захопив заручників в банку

Фото: захоплення заручників у Гаврі (twitter.com mediaindiagroup)

Про постраждалих не повідомляється

Зловмисник, який захопив відділення банку у французькому місті Гавр, здався поліції. Він тримав заручників шість годин.

Про це повідомляє французьке радіо France Info.

Безпосередньо переговори із зловмисником тривали чотири години. На момент захоплення заручників всередині банку знаходилось сім людей. Останній заручник був звільнений о 10:45.

Чоловіка, що захопив заручників, заарештувала поліція. Про постраждалих унаслідку інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня озброєний чоловік захопив відділення банку у Гаврі. Спочатку французькі ЗМІ з посиланням на правоохоронців писали про 5 заручників. На місце виїхав спецназ.

Зловмисник пред'являв вимоги, пов'язані з дітьми в Палестині. Він просив скутер, щоб покинути місце події.

Чоловік відомий поліції за правопорушення та психіатричні проблеми. Йому 34 роки, проти нього раніше порушувалися кримінальні справи за викрадення, насильницьке ув'язнення та носіння зброї.

РБК-Україна писало, що спочатку з відділення банку вдалося втекти 53-річному чоловіку, а потім нападник відпустив ще трьох заручників.