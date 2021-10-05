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У Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці нападів на центри вакцинації

Автор: Валерія Поліщук

У Франції затримали чотирьох осіб, включаючи двох колишніх військових. Їх підозрюють у підготовці нападу на центри вакцинації та склади з препаратами від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Затримання відбулося у вівторок вранці, 5 жовтня, Головним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI) на підставі ордера, виданого слідчим суддею.

Чоловіків підозрюють у змові проти установ і в бажанні напасти на центри вакцинації. Вони також підозрюються в тому, що склали європейську карту місць виробництва і зберігання вакцин з метою проведення деструктивних акцій, зокрема, з використанням безпілотників.

Мотив підозрюваних полягає в тому, що вакцини від коронавірусу, на їхню думку, призначені для поневолення населення в інтересах корумпованого нового світового порядку.

Нині вони знаходяться під вартою в поліції і будуть допитані для з'ясування точного характеру їх проекту і ходу його реалізації. Вони можуть утримуватися під вартою в поліції до 96 годин.

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ФранціяВакцинація