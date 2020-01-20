У Франції затримали 7 осіб за підозрою в плануванні теракту

У понеділок, 20 січня, французька поліція затримала в Бресті сім осіб, підозрюваних у підготовці насильницьких дій, можливо, теракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Як повідомляється, затримання було проведено в ході слідчих дій Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI) у зв'язку з підозрою у підготовці теракту. Затримані також підозрюються в тому, що вони готувалися вирушити в ірако-сирійську зону.

Джерела, близькі до слідства, додали, що деякі заарештовані знаходилися під спостереженням за їх членство в "радикальному ісламістському русі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції стався вибух у житловому будинку. Постраждали дві людини. Будівлю повністю знищено, пошкоджено сусідні будинки. Передбачається, що стався вибух газу.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 26 вересня у французькому місті Руан стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol. Близько 2.50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього відбулася серія вибухів. Близько 130 пожежні прибули на місце події. Завод належить до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади.