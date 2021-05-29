У Франції виявили новий спалах рідкісного штаму COVID-19 з новою мутацією
На заході Франції виявлено новий кластер (скупчення або група людей, що мають загальні джерела зараження) дуже рідкісного варіанту коронавірусу. До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування.
Про це повідомляє DW.
Більшість з них - у комуні Ньор. Мова йде про той же самий різновид вірусу, спалах якого був зафіксований минулого тижня в Бордо, поки неясно, чи є зв'язок між цими двома кластерами.
Штам під назвою 20i/484q - споріднений британському варіанту SARS-CoV-2, проте володіє ще однією новою мутацією (E484Q).
Близько 80% всіх нових випадків захворювання COVID у Франції є" британським варіантом", більш заразним, ніж оригінальний коронавірус.
Нагадаємо, 19 травня у Франції барам, кафе і ресторанам вперше з жовтня 2020 року дозволили відкривати свої літні тераси для відвідувачів. Також в цей день відкрилися всі магазини, які не входять в категорію "найважливіших".
Наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень і пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 Червня.