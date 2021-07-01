У Франції вводять платні COVID-тести для туристів

Турист, що відвідують Францію, мають платити за тести на COVID-19. Рішення влади вступає в дію з 7 липня.
Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Аттал, передає France24.
Уточнюється, що ця нова міра пов'язана з "взаємністю", оскільки французькі туристи мають платити за свої тести за кордоном.
49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.
Іноземним туристам, які прибувають з країн "червоного списку", необхідно пред'явити негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття до Франції, і вони знову проходять тестування після прибуття до Франції.
Країни "червоного списку" включають Афганістан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбію, Коста-Ріку, Індію, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південну Африку, Шрі-Ланку, Суринам і Уругвай. 25 червня до списку додалися Намібія, Росія і Сейшельські острови.
Вакциновані туристи з цих країн мають взяти на себе зобов'язання самоізолюватися протягом семи днів. Невакциновані також підлягають обов'язковому 10-денному карантину.
Відвідувачам з інших країн не потрібно проходити тест на COVID-19 у Франції, якщо вони не хворі.
Нагадаємо, з 9 липня нічні клуби країни повернуться до звичного робочого графіку.
Втім, у разі скупчення людей понад 1000 осіб, відвідувачам спортивних заходів, концертів або фестивалів доведеться мати при собі негативний тест на COVID-19, документи, що підтверджують одужання, або ж вакцинацію.
Варто відзначити, що влада країни почала четвертий етап зняття обмежень через зниження випадків зараження коронавірусом. У понеділок, на території країни було зафіксовано 509 випадків.