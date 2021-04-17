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У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca

Новость на русском → Франція, Субота 17 квітня 2021 03:41
У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca Фото: після щеплення AstraZeneca померли вісім осіб у Франції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Франції вісім людей померли через тромбоз. Інциденти сталися після вакцинації від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Національне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM).

Всього з початку кампанії по вакцинації населення від коронавірусної інфекції даним препаратом у Франції зафіксовано 23 випадки тромбозів. Вісім з них виявилися смертельними.

За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в країні підтверджено у 5 мільйонів 285 тисяч 296 осіб.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір переглянути дані про вакцину AstraZeneca. Одночасно в ЕМА вважають, що в вакцинації препаратом більше переваг, ніж ризиків.

Нагадаємо, лікар порадив, як запобігти ризику тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Він пояснив, коли можуть виникнути ускладнення.

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