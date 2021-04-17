У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca
У Франції вісім людей померли через тромбоз. Інциденти сталися після вакцинації від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca.
Всього з початку кампанії по вакцинації населення від коронавірусної інфекції даним препаратом у Франції зафіксовано 23 випадки тромбозів. Вісім з них виявилися смертельними.
За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в країні підтверджено у 5 мільйонів 285 тисяч 296 осіб.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір переглянути дані про вакцину AstraZeneca. Одночасно в ЕМА вважають, що в вакцинації препаратом більше переваг, ніж ризиків.
Нагадаємо, лікар порадив, як запобігти ризику тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Він пояснив, коли можуть виникнути ускладнення.