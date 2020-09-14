У Франції посилили карантин через спалах коронавірусу

У Франції в кількох регіонах посилюють карантинні обмеження. Причиною тому є стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, у регіоні Нова Аквітанія влада закликала людей обмежити зустрічі з родичами та друзями до 10 осіб, а великі святкування перенести. Там також заборонили споживання алкоголю у громадських місцях. За недотримання клієнтами цієї вимоги закладам погрожують закриттям.

У Бордо діятиме заборона на зібрання компаніями більше 10 осіб у парках та на набережних. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до 2 гостей на тиждень. Аналогічні обмеження анонсували і в Буш-дю-Рон.

У 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах.

Також заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20:00, а закладам дозволено працювати лише до опівночі.

Нагадаємо, уряд Франції 11 вересня розглянув питання щодо посилення карантину в країні через зростання захворюваності на COVID-19.

Також президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в країні можуть ввести новий жорсткий карантин, коли буде друга хвиля коронавірусу.