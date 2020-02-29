У Франції збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом

У Франції повідомили про 16 нових випадків інфікування новим коронавірусом, загальне число хворих досягло 73. Про це повідомляє BFMTV.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про 12 випадках одужання і два випадки смерті.

За його словами, всі заходи чисельністю понад 5 тис. чоловік в закритому просторі відтепер заборонені.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок в регіони Франції, де були підтверджені випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Так, українцям, які перебувають на території Франції, або навмисним її відвідати і належить до числа найбільш уразливих категорій, рекомендують уникати регіонів Уаза, Сомма, Верхня Савоя і Приморські Альпи, де був зафіксований коронавірус.

Крім того, громадянам України, які продовжують перебувати у Франції рекомендують зареєструватися в системі "ДРУГ" за посиланням: friend.mfa.gov.ua

Нагадаємо, в Європі на даний момент коронавірус виявлений в таких країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Монако і Сан-Марино.