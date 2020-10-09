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У Франції посилюють карантин у великих містах через коронавірус

Автор: Андрій Козловський

Уряд Франції прийняв рішення посилити карантинні обмеження у чотирьох містах. Їх запроваджують у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомляє BBC.

Таким чином міста Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн з суботи будуть оголошені містами зі станом підвищеної готовності. У них будуть закриті бари та ресторани, як це вже трапилося в Парижі на початку цього тижня. Крім того, аналогічне рішення ухвалили в Марселі минулого місяця.

Зазначається, що у Франції зафіксували 18 129 нових випадків коронавірусу за добу. Стан підвищеної готовності там оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб, а не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

Нагадаємо, з 6 жовтня Париж та його передмістя зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 28 вересня у Франції почали діяти нові карантинні обмеження.

Крім цього, раніше у Франції анонсували три зони карантину в залежності від захворюваності в регіонах і містах.

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