У Франції посилили охорону синагог через розстріл в Піттсбурзі

Міністр внутрішніх справ Франції підкреслив, що "антисемітизм не має кордонів"
Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер розпорядився посилити охорону синагог через стрілянину в американському Піттсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter.
За словами Кастанера, по всій країні з неділі посилили заходи безпеки в районі синагог. Додаткові сили поліції виділені також для охорони заходів, запланованих на сьогоднішній день.
У той же час Кастанер підкреслив, що "антисемітизм вбиває, і він не має кордонів".
"Усім, як у нашій країні, так і в Піттсбурзі, слід разом виступити проти цієї хвилі ненависті", - заявив він і висловив співчуття та підтримку американського народу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в Піттсбурзі.
Зазначимо, президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Піттсбурзі.
"Ніщо не може виправдати такої нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмі і расизмі. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями", - підкреслив він.