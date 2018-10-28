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У Франції посилили охорону синагог через розстріл в Піттсбурзі

Новини » Політика    28.10.2018 - 12:55
Фото: глава МВС Франції Крістоф Кастанер (flickr.com)
Фото: глава МВС Франції Крістоф Кастанер (flickr.com)

Міністр внутрішніх справ Франції підкреслив, що "антисемітизм не має кордонів"

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер розпорядився посилити охорону синагог через стрілянину в американському Піттсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter.

За словами Кастанера, по всій країні з неділі посилили заходи безпеки в районі синагог. Додаткові сили поліції виділені також для охорони заходів, запланованих на сьогоднішній день.

У Франції посилили охорону синагог через розстріл в Піттсбурзі

У той же час Кастанер підкреслив, що "антисемітизм вбиває, і він не має кордонів".

"Усім, як у нашій країні, так і в Піттсбурзі, слід разом виступити проти цієї хвилі ненависті", - заявив він і висловив співчуття та підтримку американського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в Піттсбурзі.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Піттсбурзі.

"Ніщо не може виправдати такої нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмі і расизмі. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями", - підкреслив він.

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