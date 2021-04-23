У Франції посилили заходи безпеки біля поліцейських дільниць через теракт

У Франції посилили заходи безпеки перед усіма поліцейськими дільницями і жандармерією в країні. Таке рішення було прийнято після того, як чоловік вбив співробітницю правоохоронних органів у місті Рамбуйє.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, передає телеканал BFM TV.

Також повідомляється, що зловмисник, який напав на поліцейську, вигукнув "Аллах Акбара" під час події. Крім того, розслідування події передали Національній прокуратурі по боротьбі з тероризмом через образу дій нападника, його мети і місця, де було скоєно напад.