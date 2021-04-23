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У Франції посилили заходи безпеки біля поліцейських дільниць через теракт

Новость на русском → Рамбуйє, П'ятниця 23 квітня 2021 20:59
У Франції посилили заходи безпеки біля поліцейських дільниць через теракт Фото: у Франції посилили заходи безпеки біля поліцейських дільниць (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Франції посилили заходи безпеки перед усіма поліцейськими дільницями і жандармерією в країні. Таке рішення було прийнято після того, як чоловік вбив співробітницю правоохоронних органів у місті Рамбуйє.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, передає телеканал BFM TV.

Також повідомляється, що зловмисник, який напав на поліцейську, вигукнув "Аллах Акбара" під час події.

Крім того, розслідування події передали Національній прокуратурі по боротьбі з тероризмом через образу дій нападника, його мети і місця, де було скоєно напад.

Нагадаємо, сьогодні в передмісті Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на поліцейську. Від отриманих травм жінка загинула.

Нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу, який прибув до Франції у 2009 році. Зловмисник загинув у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Після цього у Франції посилили заходи безпеки. Мобілізували військових, а також посилили охорону шкіл і культових споруд.

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