У Франції помер хворий коронавірусом

Перший випадок смерті громадянина Франції внаслідок зараження коронавірусом (COVID-19) зафіксовано в Парижі. Про це повідомляє BFM TV з посиланням на директора Головного управління охорони здоров'я Жерома Саломона.

Як зазначив Саломон, в паризькій лікарні Сальпетрієр в ніч на середу помер 60-річний чоловік, який перебував у дуже важкому стані.

Це друга смерть від коронавірусу у Франції. Раніше помер 80-річний громадянин Китаю.

Відзначимо, у Франції зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусом. Однак, за день до цього в країні заявили, що всі хворі від COVID-19 одужали.

Нагадаємо, мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Мер зазначив, що попри те, що в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, необхідно "посилити готовність".

Також за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.