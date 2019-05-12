У Франції на вулиці сталася стрілянина, є поранені

У французькому місті Ам'єн вночі в неділю, 12 травня, відбулася стрілянина, в результаті чого 6 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

Повідомляється, що стрілянина почалася в будівлі громадської організації на Авеню де ла Пасив, але незабаром продовжилася на вулиці.

В результаті стрілянини 6 осіб були доставлені в лікарню. П'ятеро поранених отримали поранення руки і ноги і незабаром, після отримання медичної допомоги були відпущені додому.

Правоохоронці почали розслідування у справі і було затримано кілька осіб. Також у прокуратурі розповіли, що в даний час не встановлені обставини стрілянини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лондоні сталася стрілянина в мечеті. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque), у неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви, постріли зробив невідомий чоловік з пістолета.

Нагадаємо, США в школі сталася стрілянина, є поранені. Повідомляється, що двоє підозрюваних перебувають під вартою, відомо, що в школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 чоловік