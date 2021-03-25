RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Франції подвоїлася захворюваність COVID-19 серед дітей

Автор: Андрій Козловський

У Франції спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації з-за COVID-19. Захворюваність коронавирусной інфекцією серед дітей та підлітків збільшилася практично вдвічі за два тижні.

Про це заявила епідеміолог і дослідник Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень Франції Домінік Костагліола, передає телеканал LCI.

За словами епідеміолога, підвищена захворюваність спостерігається у віковій групі від 10 до 19 років, особливо в регіоні Іль-де-Франс. Вона також зазначила, що ситуація в початкових школах не здається більш обнадійливою, оскільки рівень зараження у них теж збільшився більш ніж удвічі за два тижні.

Причиною зростання є те, що у багатьох школах є співробітники, які контактували з хворими або хворіють і не можуть виходити на роботу. Заміни їм немає і доводиться змішувати класи.

За словами Костагліоли, "британський" штам COVID-19, який тепер поширений в країні, є більш заразним. Потрібні більш серйозні заходи для його стримування і зниження рівня захворюваності.

Президент ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс запропонувала перенести весняні канікули на два тижні, встановлені в цьому році в регіоні з 17 квітня на 3 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з регіону Іль-де-Франс, почалася евакуація хворих COVID-19 в інші департаменти країни. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Франція
Читайте також
У Франції закликали владу замовити російську COVID-вакцину
У Франції стадіон Stade de France перетворять в центр вакцинації
Прогноз погоди