У Франції учасники акції "жовтих жилетів" напали на поліцейську машину

Поліцейський автомобіль закидали камінням і розбили вікно
У Франції в місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобіль, який стояв у заторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.
За інформацією каналу, в машині було дві людини, за кермом була "молода дівчина в паніці", яка стала помічником поліцейського два місяці тому.
На опублікованому відео видно, як автомобіль із ввімкненою сиреною їде в заторі, а мітингувальники кидають в нього предмети і б'ють. Один із учасників акції спробував застрибнути на капот машини, з боку водія розбили вікно.
#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/ZttwQqu8Q7— ALTERNATIVE Police (@Alternative_PN) February 16, 2019
Глава МВС Франції Крістоф Кастанер назвав цей інцидент "нестерпним насильством".
16 лютого у Франції почалася 14-та хвиля антиурядових протестів, організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестуючими і поліцією виникли сутички, під час яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, французькі правоохоронці затримали у Парижі понад 10 демонстрантів, які вийшли 16 лютого на акцію "жовтих жилетів".