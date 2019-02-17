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У Франції учасники акції "жовтих жилетів" напали на поліцейську машину

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 04:33
У Франції учасники акції "жовтих жилетів" напали на поліцейську машину
Фото: учасники руху "жовті жилети" (twitter.com/CBSNews)

Поліцейський автомобіль закидали камінням і розбили вікно

У Франції в місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобіль, який стояв у заторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

За інформацією каналу, в машині було дві людини, за кермом була "молода дівчина в паніці", яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

На опублікованому відео видно, як автомобіль із ввімкненою сиреною їде в заторі, а мітингувальники кидають в нього предмети і б'ють. Один із учасників акції спробував застрибнути на капот машини, з боку водія розбили вікно.

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер назвав цей інцидент "нестерпним насильством".

16 лютого у Франції почалася 14-та хвиля антиурядових протестів, організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестуючими і поліцією виникли сутички, під час яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, французькі правоохоронці затримали у Парижі понад 10 демонстрантів, які вийшли 16 лютого на акцію "жовтих жилетів".

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